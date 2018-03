Schuldenberg von 815.000 Euro

Bonn/Euskirchen. Ein 54-jähriger Bestatter hat Seniorinnen regelmäßig um Geld betrogen. Nun muss er sich in 13 Fällen wegen Betrug und Untreue vor dem Bonner Landgericht verantworten.

Von Ulrike Schödel, 26.03.2018

Zwei Söhne musste eine Mutter innerhalb von sechs Wochen beerdigen lassen, beide waren sie sehr krank gewesen. Die Beerdigungskosten hatte sie anstandslos an den Bestatter bezahlt. Aber der 54-jährige Unternehmer aus Mechernich wollte mehr: Er nutzte die Trauer der Frau aus und bat um ein Darlehen von weiteren 4.000 Euro und versicherte ihr, die Summe zeitnah zurückzuzahlen. Das war im März 2015. Das Geld hat die Frau bis heute nicht wieder gesehen. Immer wenn sie ihn anrief, war er unerreichbar gewesen. Wie für viele andere auch, meistens alte Damen, die für ihre eigenen Beerdigungen Vorsorge treffen wollten und ihm die Bestattungskosten vorab anvertraut hatten.

Ein hoher Schuldenberg

Vor dem Bonner Landgericht muss sich der 54-jährige Bestatter wegen Betrugs und Untreue sowie Unterschlagung in insgesamt 13 Fällen verantworten. Neben dem Schwindel mit den sogenannten Bestattungsvorsorgeverträgen, für die die betagten Frauen ihm treuhänderisch Summen zwischen 6000 und 9000 Euro überlassen hatten, soll der Angeklagte bei Hinterbliebenen auch Leistungen abgerechnet haben, die er nie erbracht hatte: darunter fiktive Grabgebühren, opulente Blumengestecke oder einen Trauerredner für 618 Euro, der nie eine Ansprache gehalten hat. Selbst für eine stille Urnenbestattung - eine sogenannte „Polizeileiche“ - ließ er sich von der Gemeinde 1600 Euro auszahlen. Die Beerdigung jedoch hat nie stattgefunden. Der angeklagte Gesamtschaden: 100.000 Euro.

Der Angeklagte hat am ersten Prozesstag fast alle Vorwürfe eingeräumt. Bis auf einen Fall: Eine Dame hatte dem scheinbar vertrauenswürdigen Angeklagten 2013 gegen Quittung 60.000 Euro zur Aufbewahrung überlassen. Von dem Geld sah sie später gerade mal 20.000 Euro wieder. Das jedoch bestreitet der einst erfolgreiche Unternehmer, der seinen Betrieb 1985 als gelernter Schreiner zunächst im elterlichen Haus gegründet hatte. Ein „Erfolgsgeschichte“, wie es sein Verteidiger Claus Eßer, bezeichnete. Jahrelang war der Angeklagte expandiert, hatte Lagerhallen gebaut, Grundstücke gekauft, auf denen er sogenannte Kolumbarien errichten ließ, eine Art geschlossene Kapelle, in die Urnen eingestellt werden können.

Tränen ohne Reue

Aber irgendwann sind dem ehrgeizigen Unternehmer seine vielfältigen Projekte über den Kopf gewachsen. Als Gründe für den heutigen Schuldenberg von 815.000 Euro, der 2016 zur Insolvenz geführt hat, nannte er Kreditinstitute, die ihn fallen gelassen hätten und einen Bestatter-Konkurrenten, der das geschickt ausgenutzt haben soll. Anstatt bereits 2013 die Reißleine zu ziehen - so der Anklagevorwurf - nahm er sich skrupellos das Geld von seinen Kunden, stopfte Loch um Loch, wissend, dass er das Geld nicht mehr zurückzahlen konnte.

Seine Not muss so groß gewesen sein, dass er sogar 7.000 Euro in einem weißen Sarg mit schwarzem Dreieck versteckt hat, wie er am Montag erzählte. „Das war meine letzte Beerdigung gewesen“, so der Angeklagte am Montag. Es sei Geld gewesen, das ihm eine Witwe nach der Beisetzung ihres Mannes für ihren Todesfall bar in die Hand gedrückt hatte. Aber das Geld sei verschwunden - und mit ihm offenbar der Sarg, sagte er. Ein Wort des Bedauerns für all die geschädigten Kunden, die ihm vertraut hatten, kam ihm nicht über die Lippen. Nur einige Tränen bei der Schilderung seines eigenen Ruins, den er ausnahmslos anderen anlastet.

Der Prozess wird fortgesetzt.