Sorgen in NRW

19.12.2016 Brüssel. In Nordrhein-Westfalen macht man sich Sorgen über alte belgische Reaktoren in der Nähe der Grenze. Doch die Regierung des Königreichs beruhigt.

Anders als Deutschland hält Belgien seine Atomkraftwerke für absolut sicher. Die Forderung nach Abschaltung zweier umstrittener Reaktoren unweit der deutschen Grenze wies Innenminister Jan Jambon am Montag zurück. Mit Bundesumweltministerin Barbara Hendricks unterzeichnete er aber in Brüssel ein Abkommen zum Informationsaustausch.

Hendricks hatte gefordert, die mehr als 30 Jahre alten Anlagen Doel 3 und Tihange 2 zumindest zeitweise stillzulegen und zu überprüfen. In Reaktordruckbehältern waren dort vor Jahren Haarrisse entdeckt worden. Vor allem im nahen Nordrhein-Westfalen herrscht deshalb Sorge.

Hendricks sagte in Brüssel, das deutsch-belgische Abkommen könne sicher nicht alle Erwartungen der grenznahen Gemeinden erfüllen. „Das Abkommen ist keine Vereinbarung über die Stilllegung von Atomkraftwerken in Belgien“, sagte Hendricks. Es sei aber die Grundlage für eine offene und kritische Diskussion.

Innenminister Jambon sagte, er wisse, dass es in Deutschland viele Fragen gebe. Die unabhängige und international anerkannte belgische Atomaufsicht Fanc sehe aber keinerlei Risiko. „Im Moment bin ich 100 Prozent gewiss, dass unsere Atomanlagen sicher sind“, sagte Jambon. Gäbe die Fanc eine andere Beurteilung ab, würde er dem sofort folgen, versicherte der Minister.

Belgien hatte sich schon einmal zu einem Atomausstieg ab 2015 entschlossen, die Laufzeiten aber dann doch wieder bis 2025 verlängert. Jambon bekräftigte, dass dann alle Kernkraftwerke abgeschaltet würden. Bis dahin erarbeite man eine Strategie, den Strom aus anderen Quellen zu ersetzen. Derzeit deckt das Land mehr als die Hälfte seines Verbrauchs mit Atomstrom.

In dem neuen Abkommen vereinbaren beide Länder rechtlich verbindlich, sich gegenseitig zu informieren und auch an Inspektionen in Atomkraftwerken zu beteiligen. Dazu gründen sie eine Kommission, die mindestens einmal im Jahr tagen soll. Hendricks sprach von einem großen Erfolg, in nur zehn Monaten ein solches Abkommen ausgehandelt zu haben. Zusätzliche Informationen könnten auch Bedenken der Bevölkerung begegnen.

Reaktorsicherheitsexperte Hans-Josef Allelein von der RWTH Aachen nannte im Deutschlandradio Kultur die belgische Sicherheitskultur zumindest zweifelhaft. Forderungen nach einem Abschalten der beiden Reaktoren in Doel und Tihange hält Allelein aber offenbar für übertrieben. „Ich bin von den beiden Reaktoren weniger beunruhigt als über das, was ich in der Gesamtheit gesehen habe“, sagte er. (dpa)