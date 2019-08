Am Kölner Hauptbahnhof

14.08.2019 Köln. Dank der Ortung eines gestohlenen Handys hat die Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Seriendieb festgenommen.

Eine 69-Jährige zeigte den Diebstahl ihres Smartphones an, nachdem sie wenige Minuten zuvor in einem Geschäft im Kölner Hauptbahnhof angerempelt worden war, wie die Bundespolizei am Mittwoch berichtete. Ihr Ehemann ortete bei dem Vorfall am Dienstagabend über eine App das Handy im Gebäude des Bahnhofes.

Mit dieser Hilfe sowie einer Auswertung der Videoüberwachung am Bahnhof konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 28-Jährigen fanden die Beamten insgesamt neun Handys. Laut Bundespolizei wurde gegen den Mann eine Strafanzeige wegen gewerbsmäßigen Diebstahls erstattet. (dpa)