Beschädigung politisch motiviert

25.09.2018 Düsseldorf. Weil Unbekannte mehrere Kabel beschädigt haben, bleibt der Zugverkehr zwischen Düsseldorf und Duisburg auch am Dienstag gestört. Ein Bekennerschreiben von Abschiebegegnern wird als authentisch eingestuft.

Nach der Beschädigung von Kabelanlagen der Deutschen Bahn und den damit verbundenen Beeinträchtigungen im Zugverkehr rund um Düsseldorf gehen die Ermittler von einer politisch motivierten Tat aus. Ein Bekennerschreiben von Abschiebegegnern werde als authentisch eingeschätzt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der Staatsschutz übernahm demnach die Ermittlungen.

Unbekannte Täter hatten in der Nacht zum Montag an mindestens drei Stellen im Großraum Düsseldorf Kabelanlagen entlang von Bahngleisen beschädigt. Es kam deshalb zu Verspätungen und Zugausfällen, weil die Leitungen unter anderem für die Schaltung der Signalanlagen benötigt werden. Im Stadtgebiet von Erkrath waren auch Telefon und Internet gestört. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung. Tausende Berufspendler mussten lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Laut dem Bekennerschreiben, das dem WDR vorliegt, wollten „namenlose Abschiebegegner“ mit der Aktion gegen Abschiebungen vom Düsseldorfer Flughafen aus protestieren.

Der Fernverkehr wird nach Angaben der Bahn weiterhin umgeleitet. Die Züge brauchen zwischen Düsseldorf und Duisburg etwa 30 Minuten länger. Auch der Regionalverkehr zwischen beiden Städten bleibt eingeschränkt: Auf den Regionalexpress-Linien 1, 5 und 6 kommt es zu Verspätungen von 10 bis 15 Minuten. Die Linien RE2 und RE11 enden und starten laut Bahn in Duisburg Hbf und verkehren nicht zwischen Duisburg und Düsseldorf. Komplett gestrichen bleibt die Linie RB 37 - ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet. (afp/dpa)