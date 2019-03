Unfall in der BayArena

02.03.2019 Leverkusen. Ein Fan von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich am Samstag während des Spiels gegen den SC Freiburg (2:0) bei einem Sturz vom Zaun am Kopf verletzt.

Der Anhänger von Bayer Leverkusen ist am Samstag in der Schlussphase des Spiels gegen den SC Freiburg (2:0) kopfüber von einer Balustrade der BayArena-Nordkurve gestürzt. Die Person wurde noch im Stadion notärztlich versorgt und dann mit einer Kopfverletzung in ein Leverkusener Krankenhaus gebracht. Der Fan sei bei Bewusstsein und werde zur Beobachtung zwei Tage im Klinikum bleiben.

Er habe jedoch keine schwerwiegenden Verletzungen am Kopf oder an der Wirbelsäule erlitten, teilte Bayer am Abend mit. Anschließend wurde er in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Nach Klubangaben sei er bei Bewusstsein gewesen.

"Wir haben mitbekommen, dass es am Ende plötzlich in unserer Fankurve ganz ruhig wurde. Wir hoffen alle, dass sich der Mann nicht schwerer verletzt hat und wünschen ihm alles Gute", sagte Bayers Ersatzkapitän Kevin Volland nach dem Spiel. (SID)