Shell Rheinland Raffinerie Wesseling

Hans-Gerd Grummel erläutert an einem Rohrstück die Beschaffenheit der Konstruktion.

In Werkhalle werden die Rohrstücke für die Montage vorbereitet.

Wesseling. Das seit rund fünf Jahren andauernde Rohrleitungsprogramm von Shell geht seinem Ende entgegen. Abschluss ist der Bau eines neuen Leitungssystems in Wesseling. Anlass dafür war ein folgenschweres Kerosinleck im Jahr 2012.

Ende 2018 soll das neue Rohrleitungssystem, die sogenannte Nordtrasse, der Shell Rheinland Raffinerie in Betrieb gehen. Das teilte Hans-Gerd Grummel, Leiter des Programms Rohrleitungen bei der Raffinerie, am Mittwoch mit. Das System besteht aus 13 einzelnen Leitungen, die Rohöl und die daraus entstandenen Produkte wie etwa Kerosin transportieren, und wird den Raffinerie-Standort Wesseling mit dem 800 Meter entfernten Tankfeld verbinden. Die größtenteils oberirdische Anlage wird die bisher vollständig unter der Erde verlaufenden Rohre ersetzen.

Der Neubau ist Teil des groß angelegten Rohrleitungsprogramms, das von den Aufsichtsbehörden gefordert wurde, nachdem vor einigen Jahren mehrere Leckagen an Rohren aufgetreten waren. Unter anderem war im Jahr 2012 aus einem Leck in einer unterirdischen Rohrleitung auf dem Shell-Gelände in Wesseling rund eine Million Liter Kerosin im Boden versickert.

Zusätzlich zum Bau der Nordtrasse hat Shell die Leitungssysteme an den Standorten Wesseling und Godorf umfassend kontrolliert. Dabei wurden laut Shell rund 17 500 Leitungen über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus überprüft. Mehrere Kilometer wurden vorsorglich erneuert. Zudem wurden alle Leitungen in einer Datenbank zusammengefasst. Das gesamte Programm hat nach Angaben von Shell einen Kostenumfang von rund 150 Millionen Euro.