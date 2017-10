Innerer Grüngürtel in Köln

Köln. Bei einer Auseinandersetzung zweier Basketball-Spieler im Inneren Grüngürtel in Köln ist ein 27-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Er stürzte und schlug mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt auf.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.10.2017

Bei einem Basketballspiel in einem Park zwischen der Venloer und der Vogelsanger Straße in Köln ist es am Samstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Spielern gekommen, in dessen Verlauf ein 27-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Nach Angaben der Polizei spielten der 27-Jährige sowie ein 35-Jähriger in dem Park gegen 15.45 Uhr in gegnerischen Mannschaften, als während des Spiels ein Streit zwischen den beiden entstand.

Es kam im Verlauf des Streits zu einer Schlägerei. Als die Mitspieler versuchten, die beiden zu trennen, schlug der 35-Jährige den Kontrahenten. Der 27-Jährige stürzte in Folge des Schlags und schlug mit dem Hinterkopf auf dem asphaltierten Boden auf. Er zog sich dabei eine lebensgefährliche Kopfverletzung zu.

Der 35-Jährige wurde vorübergehend festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.