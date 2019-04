15.000 Zuhörer

04.04.2019 Köln. Barack Obama ist zwar nicht mehr im Amt, zieht aber noch immer die Massen an. Am Donnerstagabend spricht er in der Kölner Lanxess Arena unter anderem darüber, was er nach seiner Präsidentschaft lernen musste.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt 2017 hat sich Barack Obama nach eigenen Worten erst einmal ausgeruht. „Michelle und ich haben erstmal sehr lange geschlafen“, sagte der US-Politiker am Donnerstag bei einem Auftritt in der Lanxess-Arena in Köln. Er habe danach auch bestimmte Dinge erstmal wieder lernen müssen. „Ich musste mir selbst Kaffee machen. Ich wusste gar nicht, wie die Maschine funktioniert.“

Sein erster selbst gemachter Kaffee habe denn auch sehr schlecht geschmeckt. Außerdem habe er sich im neuen Heim der Familie in Washington etwas Platz erobern müssen, weil sich die anderen Familienmitglieder überall ausgebreitet hätten.

Das Amt des US-Präsidenten verglich Obama mit dem eines Kapitäns auf einem sehr großen Schiff. Man müsse dort schnell Geduld lernen, sagte er. „Man kann es nicht drehen, und plötzlich geht es in die entgegengesetzte Richtung“, erläuterte er. Es gebe da ein „großes Lenkrad“, und es seien viele Leute an Bord. Hoffentlich habe man am Ende einer Amtszeit eine bessere Richtung eingeschlagen.

Gegen 17 Uhr war Obama am Donnerstag mit seinem Privatflugzeug auf dem Flughafen Köln/Bonn landen. Von dort ging es weiter zu einem Luxushotel, das dem Kölner Dom direkt gegenüber auf der anderen Rheinseite liegt.

Am Freitag geht es für Obama weiter nach Berlin. Dort wird der 57-Jährige von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfangen. (dpa)