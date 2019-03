25.03.2019 Köln. Am 4. April tritt Ex-US-Präsident Barack Obama im Rahmen des "World Leadership Summit" in Köln auf. Auch der Bonner Unternehmer Frank Thelen wird sprechen. Die Lanxess Arena bekommen beide aber wohl nicht voll.

Ex-US-Präsident Barack Obama bekommt die Kölner Lanxess Arena bei seinem Auftritt am 4. April voraussichtlich nicht voll. Insgesamt 15.000 Tickets stünden zum Verkauf, sagte am Montag ein Sprecher der Veranstalter „Gedankentanken“. Nach jetzigem Stand rechne man mit über 10.000 Besuchern. Die Preise reichen von 70 bis 5000 Euro.

Der frühere Präsident lässt sich am Donnerstag kommender Woche für etwa eine Stunde in der Lanxess-Arena interviewen. Das Gespräch ist Teil eines vierstündigen „World Leadership Summit“. Dabei geht es um die Frage, was gute Führung heute bedeutet. Außer Obama sprechen unter anderem US-Bestsellerautor John Strelecky („Das Café am Rande der Welt“), der Bonner Unternehmer Frank Thelen und die Management-Trainerin Sabine Asgodom. (dpa)