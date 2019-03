World Leadership Summit 2019

Köln. Der 44. US-Präsident und Friedensnobelpreisträger Barack Obama kommt am 4. April im Rahmen des „World Leadership Summit“ nach Köln. Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag.

Von Sebastian Meltz, 08.03.2019

Barack Obama kommt am 4. April nach Köln. Der ehemalige US-Präsident wird sich in einem einstündigen Interview im Rahmen des sogenannten „World Leadership Summit“ auf der Bühne der Kölner Lanxess-Arena zu Zukunfts- und Führungsfragen in Politik und Gesellschaft äußern. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit.

„Dass Barack Obama die LANXESS arena für diese exklusive Show ausgewählt hat, werten wir als Ritterschlag für die Arena und natürlich auch für die Stadt Köln,“ sagte Stefan Löcher, Geschäftsführer der Lanxess-Arena. Im Mittelpunkt der Veranstaltung sollen Fragen wie „Können einzelne Menschen die Welt verändern?“ oder „Was kann die Menschheit einen?“ stehen.

Die Veranstaltung ist öffentlich, Karten gibt es im Vorverkauf – Besucher müssen allerdings saftige Preise bezahlen. Das günstigste Ticket kostet 87,55 Euro.

Hier kann man Tickets bestellen

Tickets sind ab Montag, 11. März, 10 Uhr bei Bonnticket und an den Vorverkaufsstellen der GA-Zweigstellen erhältlich.

Der „World Leadership Summit“ am 4. April 2019 wird Klaus Ulrich in Kooperation mit dem Kölner Unternehmen Gedankentanken veranstaltet.