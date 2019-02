ICE liegengeblieben

Rote Rücklichter leuchten am Triebwagen eines ICE-Zuges der Deutschen Bahn.

13.02.2019 Düsseldorf. Aufgrund eines liegengebliebenen ICE kommt es am Mittwoch zu Behinderungen im Bahnverkehr. Betroffen ist die Strecke zwischen Düsseldorf und Köln.

Bahnreisende müssen sich am Mittwochmorgen auf Verspätungen und Ausfälle auf der viel befahrenen Strecke von Düsseldorf nach Köln einstellen. Gegen 7.35 Uhr war ein ICE bei Langenfeld auf freier Strecke wegen einer technischen Störung liegengeblieben, wie eine Bahnsprecherin sagte. Der Fernverkehr und RE-Verbindungen nach Köln müssten über Opladen umgeleitet werden. Dadurch entfielen am Morgen die Halte Düsseldorf-Benrath und Leverkusen-Mitte. Der Regionalexpress fahre dafür den Bahnhof Leverkusen-Schlebusch an. Die S-Bahnen fahren planmäßig.

Der Bahnverkehr in der Gegenrichtung von Köln nach Düsseldorf sei nicht betroffen, erklärte die Sprecherin. Wie lange die Störung anhält und wie viele Reisende an Bord des liegengebliebenen Zuges waren, konnte sie zunächst nicht sagen. (dpa)