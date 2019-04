Bombenentschärfung

Köln. Im Kölner Stadtteil Zollstock ist am Mittwoch eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Während der Entschärfung muss die Bahnstrecke zwischen Köln und Bonn gesperrt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.04.2019

Eine Fünf-Zentner-Weltkriegsbombe ist am Mittwoch im Kölner Stadtteil Zollstock entdeckt worden. Der Blindgänger wird nach Angaben der Stadt Köln noch am Mittwochabend entschärft. Von den Evakuierungen in einem Radius von 500 Metern sind rund 2500 Menschen betroffen.

Außerdem muss die Bahnstrecke zwischen Köln und Bonn voraussichtlich ab 18 Uhr gesperrt werden, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die Dauer der Sperrung ist noch unklar. Die Züge enden in dieser Zeit in Köln-Süd beziehungsweise in Hürth-Kalscheuren. Die Militärringstraße und der Zollstockgürtel in Köln werden von den Sperrungen laut Stadt nicht betroffen sein.