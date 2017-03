Unfall zwischen Porz-Wahn und Troisdorf

Köln/Bonn. Wegen eines Notarzteinsatzes an der Zugstrecke zwischen Porz-Wahn und Troisdorf war der Bahnhof Spich gesperrt worden. Nun ist die Strecke wieder frei - es kommt aber noch zu Verspätungen.

29.03.2017

Offenbar hat es gegen 12 Uhr einen Unfall an der Niederkasseler Straße in Spich gegeben. Wie die Deutsche Bahn über Twitter informiert, warten die Züge zunächst an den Bahnhöfen. Betroffen von der Sperrung der Strecke zwischen Porz und Troisdorf sind der RE8, RE9, RB 27, S12 und S13/19.

Nun ist die Strecke wieder freigegeben. Die Züge sollen in Kürze wieder auf ihrem Regelweg fahren. Aktuell kann es aber noch zu Verspätungen kommen.

Die Deutsche Bahn hatte einen Schienenersatzverkehr zwischen Köln Messe/Deutz und Troisdorf eingerichtet. Vier Busse der Firma Placke waren eingesetzt worden.