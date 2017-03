Unfall zwischen Porz-Wahn und Troisdorf

Köln/Bonn. Wegen eines Notarzteinsatzes an der Zugstrecke zwischen Porz-Wahn und Troisdorf ist der Bahnhof Spich gesperrt worden. Die Deutsche Bahn hat einen Schienenersatzverkehr zwischen Köln Messe/Deutz und Troisdorf eingerichtet.

29.03.2017

Offenbar hat es gegen 12 Uhr einen Unfall an der Niederkasseler Straße in Spich gegeben. Wie die Deutsche Bahn über Twitter informiert, warten die Züge zunächst an den Bahnhöfen. Betroffen von der Sperrung der Strecke zwischen Porz und Troisdorf sind der RE8, RE9, RB 27, S12 und S13/19.

Die Deutsche Bahn hat einen Schienenersatzverkehr zwischen Köln Messe/Deutz und Troisdorf eingerichtet. Vier Busse der Firma Placke werden eingesetzt.

Die Züge RE8, RE9 und RB27 verkehren zwischen Köln Messe/Deutz und Troisdorf ohne Zwischenhalt in beide Richtungen. Züge der Linie S12 aus Köln-Ehrenfeld enden und beginnen in Porz. In Troisdorf enden und beginnen Züge aus Au. Die Züge der S13 aus Sindorf und der S19 aus Düren enden und beginnen am Flughafen Köln/Bonn.

Weitere Berichterstattung folgt...