Fahrgäste blieben unversehrt

10.05.2019 Köln. Glücklicherweise mit dem Schrecken davon kamen die 35 Fahrgäste eines Busses der Kölner Linie 132. Ein Bagger hatte seine Schaufel in den Bus geschwenkt und dabei beschädigt.

Ein Bagger hat am Freitagmorgen einen Bus der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) touchiert und mehrere Scheiben zerstört. Der Bus war in Richtung Köln-Rondorf und -Meschenich unterwegs, als ein schwerer Bagger seitlich in den Linienbus schwenkte und dadurch mehrere Scheiben beschädigte. Verletzt wurde von den 35 Passagieren niemand, so die Polizei.

Grund für den Unfall sei wohl eine Unachtsamkeit des 41-jährigen Baggerfahrers gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Demnach habe der Arbeiter sein Fahrzeug umgeschwenkt, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei habe er den Bus der Linie 132 seitlich mit dem Heck erwischt. Mehrere Scheiben des Busses seien zersprungen, ein Totalschaden sei allerdings nicht entstanden, sagte ein Sprecher der KVB. Der Baggerfahrer muss laut Polizei mit einem Verwarngeld wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung rechnen. Der Bus soll laut KVB repariert werden. (dpa)