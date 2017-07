Nachwuchs im Kölner Zoo

Köln. Drei junge Hirschziegenantilopen können die Tierfreunde im Kölner Zoo in diesen Tagen bewundern. Der männliche Nachwuchs dieser anmutigen Antilopenart kam Juni sowie Anfang Juli zur Welt.

Von general-anzeiger.de, 21.07.2017

Drei junge Hirschziegenantilopen können die Tierfreunde im Kölner Zoo in diesen Tagen bewundern. Der männliche Nachwuchs dieser anmutigen Antilopenart kam Juni sowie Anfang Juli zur Welt und vergrößert die Kölner Herde auf nunmehr acht Tiere. Die Kitze folgen ihren Müttern naturgemäß bei fast jedem Gang über die Anlage. Und so können die Zoobesucher sie häufig beim Säugen, aber auch beim Herumtollen und Spielen in ihrem Gehege beobachten.

Die Anlage der Hirschziegenantilopen liegt direkt neben dem bekannten Pavianfelsen im Kölner Zoo, nicht allzu weit vom Haupteingang entfernt.

Einen Namen haben die Jungtiere bisher nicht. Der Grund: Regelmäßig werden sie im Laufe ihres ersten Lebensjahres an andere Zoos zur weiteren Zucht abgegeben. Ihren deutschen Gattungsnamen "Hirschziegenantilope" haben sie wegen ihres schmalen, ziegenartigen Maules und ihres für Antilopen ungewöhnlichen hirschähnlichen Körperbaus bekommen.

Drei männliche Hirschziegenantilopen geboren Foto: Werner Scheurer



In der freien Natur sind die Tiere in den Halbwüsten, Grasländern und Trockenwäldern des Indischen Subkontinents beheimatet. Sie leben in Herden von fünf bis 50 Tieren, denen jeweils ein Leitbock mit schraubenartig gewundenen, bis zu 70 Zentimeter langen Hörnern vorsteht. Die Fluchttiere sind wahre Sprinter auf der Ebene: Bis zu 80 Kilometer in der Stunde schnell, ist nur der Gepard ihnen überlegen.

Trotz guten Erfolgen in der Zoo-Zucht geht die Population der Hirschziegenantilopen in Indien, Pakistan und Nepal jedoch zunehmend zurück. Laut Schätzungen liegt der aktuelle Bestand aber immer noch bei rund 50.000 Tieren.