Verkehrsverbindung zwischen A555 und A59

Köln/Rhein-Sieg-Kreis. Mit der Einrichtung eines zentralen Beratergremium will der Landesbetrieb Straßen NRW die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Planung des Großbauprojekts „Rheinspange“ sicherstellen. Anwohner äußern Bedenken.

Von Marcel Dörsing, 16.11.2017

In dem sogenannten Dialogforum sollen 30 Vertreter verschiedener Interessengruppen über Wünsche und Ansprüche zur Planung der Rheinspange diskutieren. Neben Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Naturschutz sollen auch Repräsentanten der Anwohner einen festen Platz in dem Gremium erhalten. Rund 120 Vertreter von Institutionen sowie zahlreiche Bürger nahmen an der Präsentation von Straßen NRW und der Kommunikationsagentur Ifok im Kölner Hotel Leonardo teil.

Dem zentralen Gremium zur Seite stehen Arbeitsgruppen, die sich bei Bedarf zu speziellen Streitthemen treffen und Planungswerkstätten, in denen konkrete Problemlösungen entwickelt werden sollen.

Bürger wünschen sich transparente Vergabe von Plätzen

„Die Industrie- und Umweltschutzverbände sind natürlich viel besser organisiert als die Bürger. Ich habe Angst, dass wir Anwohner unterrepräsentiert sein könnten“, sagte Heidi G. aus Niederkassel. Von dem Landesbetrieb wünschten sich die Teilnehmer, dass er die Bürger befähige, auf Augenhöhe zu diskutieren. „Ich weiß nicht genau, wie das hinzukriegen ist“, erklärte Willi Kolks, Abteilungsleiter Planung bei Straßen NRW. Bremsen musste er auch bei dem Wunsch nach einem öffentlichen Diskussionsforum im Internet. Für die nötige Betreuung eines solchen Angebots stehe dem Planungsteam derzeit schlicht nicht genug Personal zur Verfügung, so Kolks.

Den Entwurf des Beteiligungskonzepts hat Straßen NRW auf Grundlage der Ergebnisse des ersten sogenannten Beteiligungsscopings Ende September erstellt. Damals hatten sich rund 180 Teilnehmer zur Diskussion in Wahn getroffen.