Polizei muss Angetrunkenen wecken

08.02.2019 ESCHWEILER. Ein 48-Jähriger hat in Eschweiler bei Aachen ein Auto stehlen wollen, schlief kurz darauf aber in dem Auto ein. Die Polizei konnte den angetrunkenen Mann nur mit Mühe wieder wecken.

Nur mit Mühe hat die Polizei in Eschweiler bei Aachen einen angetrunkenen Autoknacker wecken können, der während der Tat in dem Wagen einschlief. Die Autobesitzerin alarmierte die Polizei wegen eines Unbekannten in ihrem geparkten Wagen, wie die Ordnungshüter am Freitag in Aachen mitteilten. Bei der Überprüfung des Manns fanden die Beamten unter anderem einen Nothammer in seiner Hosentasche.

Weil der Autoknacker die Polizisten beleidigte und sich aggressiv verhielt, wurden dem 48-Jährigen noch vor Ort Handschellen angelegt. In dem Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei. (afp)