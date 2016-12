Unfall in Köln

In Köln ist ein Pkw mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

14.12.2016 Köln. Ein Autofahrer wollte in der Nacht in der Kölner Innenstadt an unerlaubter Stelle wenden. Dabei kollidierte er mit einer Bahn und wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt.

Ein Autofahrer ist in der Kölner Innenstadt bei einem Wendemanöver von einer Straßenbahn gerammt und dabei schwer verletzt worden. Bei dem Unfall in der Nacht zum Mittwoch erlitten seine 25 Jahre alte Beifahrerin sowie der 30 Jahre alte Straßenbahnfahrer leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.

Der Autofahrer habe an unerlaubter Stelle die Fahrtrichtung wechseln wollen und dabei offenbar die von hinten kommende Bahn übersehen, hieß es. Sie fuhr in die Fahrerseite des Autos. Der 28-Jährige kam in ein Krankenhaus. (dpa)