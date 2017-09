Video zeigt Geisterfahrer

Die Polizei warnt davor, am Stauende zu wenden, um die Autobahn in der falschen Richtung zu verlassen.

06.09.2017 Köln. Ein Video zeigt, wie Autofahrer auf der A1 bei Köln am Stauende wenden und als Geisterfahrer von der Autobahn herunter fahren. Die Polizei prangert dieses Verhalten nun als lebensgefährlich an.

Wer auf der Autobahn am Stauende wendet, wird zum Geisterfahrer und gefährdet damit sich und andere Verkehrsteilnehmer, warnte die Polizei Köln. Aktueller Anlass für die Warnung war ein Unfall auf der A1 am Sonntagnachmittag.

Während die Beamten im Kreuz Köln-Nord einen schweren Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer aufnahmen, filmte eine Augenzeugin, was Richtung Stauende vor sich ging. Konfrontiert mit dem Stau wendeten einige Autofahrer auf Höhe der Anschlussstelle Niehl Richtung Saarbrücken, um die Autobahn über die Auffahrt wieder zu verlassen, über die sie gerade gekommen waren.

"Regulär Auffahrende hätten kaum eine Chance gehabt dem unerwarteten Gegenverkehr auszuweichen", so die Polizei. Sie wertete das Videomaterial aus und eröffnete 13 Verfahren wegen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten. Den Betroffenen droht der Verlust der Fahrerlaubnis und in den schlimmsten Fällen sogar eine Freiheitsstrafe.

"Dieses Verhalten ist schlichtweg unverantwortlich und rücksichtslos. In diesem Jahr verzeichnen wir auf den Autobahnen bereits 20 Verkehrsunfalltote", so Martin Lotz, Leiter der Direktion Verkehr. "Auf der Autobahn gilt: Alles in eine Richtung. Darauf vertrauen auch alle. Ausnahmen davon kann es nur durch Anordnungen der Polizei geben", betonte er. (general-anzeiger-bonn.de)