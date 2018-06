Fahrbahn Richtung Frankfurt gesperrt

Köln. Am Montagmorgen ist es zu einem tödlichen Unfall auf der A3 in der Nähe des Autobahndreiecks Heumar gekommen. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt ist aktuell gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.06.2018

Vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls ist ein 60-jähriger Autofahrer am Montagmorgen verstorben. Nach Angabe der Polizei fuhr der 60-Jährige auf der A3 in Richtung Frankfurt, als er zwischen dem Autobahndreieck Heumar und der Anschlussstelle Königsforst die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, schleuderte erst gegen die rechte, dann gegen die linke Leitplanke, drehte sich um die eigene Achse und kann schlussendlich zum Stehen.

Ersthelfer versuchten noch vor Eintreffen der Rettungskräfte, den Mann zu reanimieren. Der 60-Jährige verstarb trotz der Maßnahmen noch an der Unfallstelle. Die A3 in Richtung Frankfurt ist derzeit ab dem Autobahndreieck Heumar gesperrt, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt.

