Unter Alkoholeinfluss

KÖLN. Drei Unfälle unter dem Einfluss von Alkohol hielten am Wochenende die Kölner Polizei auf Trab. In einem Falle raste ein 24-Jähriger mit 100 km/h über die Kölner "Ringe" und rammte ein Polizeiauto.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.08.2018

Die Kölner Polizei musste am Wochenende zu mehreren schweren Unfällen ausrücken: Wie die Beamten mitteilen, haben drei alkoholisierte Autofahrer in den Stadtteilen Porz-Grengel, Ehrenfeld und Altstadt-Nord schwere Verkehrsunfälle verursacht. Zwei junge Pkw-Fahrer kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

In der Nacht zu Samstag verlor ein 24-jähriger Opel-Fahrer auf dem Kiefernweg in Porz-Grengel die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er war laut Polizei gegen 0.20 Uhr in Richtung Hermann-Löns-Straße unterwegs, als er mit überhöhter Geschwindigkeit zunächst gegen den linksseitigen Bordstein kam und anschließend nach rechts gegen zwei geparkte Fahrzeuge schleuderte. Der junge Kölner erlitt schwere Verletzungen im Brustbereich, die Polizei stellte bei ihm einen Alkoholwert von rund einer Promille fest.

In der folgenden Nacht verursachten zwei weitere Autofahrer binnen zwei Stunden zwei Verkehrsunfälle. Gegen 2 Uhr verlor der 23-jährige Fahrer eines Fords in Ehrenfeld die Kontrolle über seinen Kleinwagen. Nach Zeugenaussagen bog er mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in die Venloer Straße ab und kollidierte dort mit einem Ampelmast. Der Fahrer verletzte sich schwer, in seiner Atemluft stellte die Polizei einen Alkoholwert von rund 1,4 Promille fest.

Gegen 4.20 Uhr in derselben Nacht fiel Beamten einer Polizeistreife auf dem Hohenzollernring ein grauer Smart auf, der mit quietschenden Reifen aus einer Parklücke und mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hansaring fuhr. Die Polizisten folgten dem 24-Jährigen und beobachteten in Höhe der Magnusstra0e, dass der junge Mann eine rote Ampel missachtete und mit rund 100 Stundenkilometern über die "Ringe" fuhr. Anhaltezeichen der Polizei missachtete er zunächst, bis er schließlich an der Kreuzung Burgmauer/Appelhofplatz kurzzeitig anhielt. Als die Polizisten sich mit ihrem Sprinter vor ihn stellten, um eine Weiterfahrt zu vermeiden, rammte er den Einsatzwagen.

Der Atemalkoholtest zeigte auch bei ihm rund 1 Promille. Glücklicherweise blieben bei diesem Unfall alle Beteiligten unverletzt.

Die Polizei stellte von allen drei Unfallverursachen die Führerscheine sicher und ließ für die Ermittlungen in den Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs Blutproben entnehmen.