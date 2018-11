Verfolgungsjagd in Kölner Innenstadt

Köln. Die Kölner Polizei hat am Dienstagnachmittag einen Tatverdächtigen durch die Innenstadt verfolgt. Der 49-Jährige fuhr zu schnell, missachtete Anhaltezeichen und eine rote Ampel und gefährdete auf der Flucht mehrere Erwachsene und Kinder.

Von generalanzeiger-bonn.de, 14.11.2018

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wurde am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein Kölner von Beamten auf dem Theodor-Heuss-Ring geblitzt. Auf die deutlichen Anhaltezeichen der Polizisten reagierte der Verkehrssünder nicht, sondern beschleunigte stattdessen und steuerte auf einen der Polizisten zu, der sich durch eine schnelle Reaktion in Sicherheit bringen konnte. Der Verkehrsrowdy flüchtete weiter in Richtung Thürmchenswall.

Nur dem beherzten Einschreiten von Passanten ist es zu verdanken, dass bei den gefährlichen Fahrmanövern niemand verletzt wurde. Sie hielten Kinder zurück, die gerade eine Straße überqueren wollten, als der 49-Jährige die rote Ampel ignorierte.

An der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ufer Ecke Dagobertstraße stellte die Polizei den Flüchtigen schließlich. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis.