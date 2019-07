Unfall in Köln

02.07.2019 Hürth. Ein 28-Jähriger ist in Hürth in einen parkenden Lastwagen gefahren. Der junge Mann starb noch am Unfallort.

Ein junger Mann ist mit seinem Auto gegen einen parkenden Lastwagen gefahren und ums Leben gekommen. Der 28-Jährige war zuvor in Hürth bei Köln aus zunächst ungeklärter Ursache vor einer Kurve von einer Straße abgekommen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Der junge Mann starb am Ort des Unfalls. Der 41 Jahre alte Lastwagen-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)