Frau schwer verletzt

Köln. Die Polizei sucht Zeugen nach einer Fahrerflucht in Köln Lindenthal. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Der Autofahrer floh vom Unfallort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.08.2019

Am Montag Abend ereignete sich ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Radfahrerin (29) in Lindenthal. Vom Leiblplatz kommend, bog die Radfahrerin auf die Gleueler Straße ab und wurde dabei von einem PKW erfasst. Sie stürzte und verletzte sich schwer. Der Fahrer des PKW beging hielt nicht an und Fahreflucht. Die Verletzte wurde stationär ins Krankenhaus aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Köln unter 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.