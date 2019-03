Autofahrer müssen am Flughafen Köln/Bonn seit Freitagvormittag Schranken passieren.

KÖLN. Seit Freitagvormittag müssen Autofahrer vor den Terminals am Flughafen Köln/Bonn Schranken passieren. Kurze Zeit nach Inbetriebnahme der neuen Anlage wurden drei Schranken bereits beschädigt.

Von Alexander Hertel, Laszlo Scheuch, 22.03.2019

Der Flughafen Köln/Bonn setzt sein neues Verkehrskonzept in die Tat um und bittet Autofahrer, die länger als zehn Minuten vor den Terminals parken, zur Kasse. Wer diese mit dem Auto erreichen möchte, muss seit Freitagvormittag Schrankenanlagen passieren.

Von den sechs Schranken vor der Einfahrt zum Flughafen müssen allerdings bereits drei ersetzt werden. Kurz nach Inbetriebnahme gegen 10.15 Uhr fuhren drei Autofahrer gegen die Schranken und beschädigten sie. "Ich habe die Schranken einfach nicht wahrgenommen", sagte einer der Fahrer.

Mitarbeiter in Warnwesten kontrollieren den Ablauf an der Anlage. Die beschädigten Schranken werden nun ausgetauscht. Alexander Weise, Sprecher des Flughafens: "Es gibt sicherlich noch Optimierungsbedarf, erfreulich ist aber, dass es keine Rückstaus gibt. Wir sind mit dem Start recht zufrieden." Man beobachte den Ablauf an der neuen Anlage nun ganz genau.

Auch an der Ausfahrt des Flughafens wurden die Schranken am Freitagvormittag in Betrieb genommen - dort lief alles problemlos.