Schwerverletzte Person

Am Mittwochmorgen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Köln, bei dem ein Mann eingeklemmt wurde. (Symbolbild)

Köln. Am Mittwochmorgen wurde bei einem schweren Verkehrsunfall in Köln ein Mann auf Höhe der Ausfahrt Köln-Poll in seinem Auto eingeklemmt. Die A4 war zeitweise gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.03.2019

Bei einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug ist am Mittwochmorgen ein 58-jähriger Autofahrer auf der Autobahn 4 in Höhe der Ausfahrt Köln-Poll eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei Köln war der Mann gegen 6.25 Uhr auf der A4 in Richtung Aachen unterwegs als sich der Verkehr in Höhe der Anschlussstelle Poll staute. Laut Mitteilung der Polizei fuhr er aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf einen am Stauende stehenden Sattelzug auf.

Der Autofahrer musste von Rettungskräften aus seinem Transporter befreit werden und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Für die Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln und die Aufräumarbeiten war die A4 teilweise gesperrt. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen.