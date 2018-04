13.04.2018 Köln. Weil er aus Versehen Gas gegeben hat, ist ein 89-Jähriger Autofahrer am Donnerstag in Köln in einem Blumenladen gefahren und hat eine Fußgängerin schwer verletzt.

Der Mann trat nach Polizeiangaben vom Freitag unabsichtlich auf das Gaspedal. Sein Wagen schoss aus einer Parklücke in die Auslage eines Blumengeschäftes. Die 36 Jahre alte Fußgängerin, die vor dem Geschäft stand, wurde zwischen Auto und Hauswand eingeklemmt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (dpa)