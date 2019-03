Fahrzeuge in Köln entwendet

Ein grüner Oldtimer wurde in Köln aus einer Tiefgarage gestohlen.

Köln. In Köln haben Autodiebe zwei hochwertige Autos gestohlen. Dabei handelt es sich um einen grünen Oldtimer und einen weißen Sportwagen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.03.2019

Autodiebe haben in Köln zwei hochwertige Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich zum einen um einen nicht zugelassenen grünen Oldtimer des Typs 280 SE 3.5 aus dem Jahr 1971. Der Wagen soll laut Polizei zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Dienstag, 23.15 Uhr, aus einer Tiefgarage an der Luxemburger Straße Ecke Universitätsstraße entwendet.

Zum anderen haben Diebe am Mittwochmorgen gegen 2.45 Uhr einen weißen Sportwagen AMG S63 gestohlen. Das Fahrzeug trägt das Kennzeichen K-CY15. Das Auto stand vor einem Wohnhaus auf der Frohnhofstraße. Laut Besitzer hat der Wagen einen Wert von etwa 200.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0221-2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.