Arbeiten an der Fahrbahn

Köln. Das Autobahnkreuz Bonn-Ost wird am Donnerstag kurzzeitig gesperrt. Auf der A3 an der Auffahrt Solingen in Fahrtrichtung Frankfurt schränken Bauarbeiten von Dienstag bis Freitag den Verkehr ein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.06.2018

Autofahrer müssen ab Dienstag mit Verzögerungen im Straßenverkehr auf der A3 und am Kreuz Bonn-Ost rechnen. Das meldet der Landesbetrieb Straßenbau NRW. Auf der A59/A562 wird am Donnerstag, 7. Juni, zwischen 9 und 15 Uhr im Kreuz Bonn-Ost die Verbindung nach Bonn-Holtorf zwei Stunden lang komplett gesperrt. Straßen.NRW lässt hier eine neue Fahrbahndecke einbauen. Der Verkehr wird umgeleitet.

Die A3-Auffahrt Solingen in Fahrtrichtung Frankfurt muss am Dienstag und Mittwoch von jeweils 9 bis 15 Uhr sowie am Donnerstag von 9 bis Freitag um 15 Uhr gesperrt werden. Die Autofahrer werden über die Anschlussstelle Immigrath umgeleitet. Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten. Die Regenfälle am Freitag, 1. Juni, hatten einen Teil des Straßendammes weggespült. Der Schaden muss nun behoben werden.

