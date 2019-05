Nahe Kreuz Bliesheim

Köln. Am Dienstagnachmittag ist es dank aufmerksamer Beobachter auf dem Überholstreifen der A61 zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz gekommen.

Von Thomas Faßbender, 01.05.2019

Gegen 14.20 Uhr am Dienstagnachmittag hatten sich erste Zeugen bei der Polizei gemeldet, die eine Schar kleiner Entenküken auf der Richtungsfahrbahn Koblenz an der ehemaligen Anschlussstelle Weilerswist beobachtet hatten. Die Küken verharrten dort an der Betonschrammwand, sie drohten vom laufenden Verkehr überrollt zu werden .

Die herbeigeholten Einsatzkräfte der Polizei bremsten mit eingeschaltetem Blaulicht den Verkehr ab und sperrten kurzerhand die Fahrbahn der Autobahn. Mit Hilfe einiger Augenzeugen der Aktion konnten alle acht Küken eingefangen und auf die Rückbank eines Streifenwagens gesetzt werden. Die Eltern der jungen Entenkinder waren bei der Rettungsaktion leider nicht anwesend, die Küken wurden zur weiteren Pflege einem Tierheim übergeben und sind wohlauf.