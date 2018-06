Dreieck Heumar und Rodenkirchener Brücke

Köln. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW führt am Wochenende Bauarbeiten auf der A3 und der A4 zwischen dem Dreieck Heumar und der Rodenkirchener Brücke durch.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.06.2018

Mehrere Baumaßnahmen könnten am kommenden Wochenende auf den Autobahnen 3 und 4 bei Köln für Verkehrsbehinderungen sorgen. Wie der Landesbetrieb Straßenbau NRW mitteilte, werden vom 8. bis zum 11. Juni zwischen dem Dreieck Heumar und der Rheinbrücke Rodenkirchen Arbeiten gebündelt durchgeführt.

Im Dreieck Heumar wird die Verbindung von der A3 aus Frankfurt auf die A4 nach Aachen von Freitagabend um 21 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr für die Erneuerung der Fahrbahndecke vollgesperrt. Der Verkehr auf der A3 in Richtung Oberhausen ist nicht beeinträchtigt. Im Schatten dieser Maßnahme werden auch die Schutzplanken im Bereich der neuen Behelfsbrücke im Verlauf der B8 (Frankfurter Straße) erneuert. Eine Umleitung über das Kreuz Köln-Ost und die Anschlussstelle Merheim ist mit rotem Punkt ausgeschildert. Dem Fernverkehr in Richtung Aachen wird empfohlen, den Kölner Süden großräumig zu umfahren.

In die Gegenrichtung steht auf der A4 zwischen dem Autobahnkreuz Gremberg und dem Dreieck Heumar bis zur A3 (Richtung Frankfurt) nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Verkehrsteilnehmer mit Ziel Frankfurt sollten ab Kreuz Köln-Gremberg über die A559, A59 und A560 ausweichen.

Zudem muss an der Rodenkirchener Brücke auf der A4 in Richtung Aachen ein Fahrbahnübergang saniert werden. Dazu steht von Freitagabend um 22 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr ab der Anschlussstelle Köln-Poll nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Zwischen Montag um 5 Uhr und Dienstag um 5 Uhr können nur zwei Fahrstreifen genutzt werden. Auch hier die Empfehlung, diesen Bereich auf Alternativrouten zu umfahren.

Am Sonntag findet das Radrennen "Rund um Köln" statt. Dazu werden in Köln, im Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreis zeitweise Straßen - auch für den querenden Verkehr - gesperrt. Von diesen Sperrungen können auch ausgewiesene Umleitungsstrecken betroffen sein. Unter anderem werden an der Anschlussstelle Rösrath die Ausfahrten in Richtung Rösrath in der Zeit von 11 bis 16 Uhr gesperrt. Weitere Informationen gibt es auch hier.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis