Lastwagen durchbricht Mittelleitplanke

Wesseling. Die Autobahn 555 ist seit dem Mittwochvormittag in Höhe Wesseling in Richtung Köln voll gesperrt. Dort hat ein Lastwagen die Mittelleitplanke durchbrochen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.07.2017

Autofahrer auf der A555 brauchen am Mittwochmittag viel Geduld: Nach einem Unfall zwischen Wesseling und Köln-Godorf wurde die Autobahn am Mittwochvormittag gegen 11.45 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Ersten Informationen zufolge hat ein Lastwagen die Mittelleitplanke durchbrochen.

Gegen 12.45 Uhr konnte in Fahrtrichtung Bonn wieder ein Fahrstreifen freigegeben werden. Die Autobahn in Richtung Köln soll nach Polizeiangaben noch bis etwa 16 Uhr gesperrt bleiben. Der Verkehr staut sich in beide Richtungen auf einer Länge von mehreren Kilometern.

Weitere Berichterstattung folgt...

Die aktuelle Verkehrslage