Schweißarbeiten auf der A 3

Lohmar/Köln. Die Autobahn 3 wird in der kommenden Woche nachts zwischen Lohmar und Rösrath voll gesperrt. In den Nächten werden Schweißarbeiten an der Aggerbrücke durchgeführt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

19.04.2017

Montagnacht (24./25.4.) bis Freitagnacht (28./29.4.) wird die A 3 jeweils von 22 bis 5 Uhr in Fahrtrichtung Köln/Oberhausen zwischen den Anschlussstellen Lohmar-Nord und Rösrath voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung über die U 9 wird ausgeschildert, der Fernverkehr sollte großräumig ab dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg über die A 560 und A 59 ausweichen.



In diesen Nächten sind Schweißarbeiten an der Aggerbrücke, bei denen kein Verkehr über die Brücke rollen darf. Die gesamte Verstärkung der Aggerbrücke soll im Sommer abgeschlossen sein, damit das Bauwerk dauerhaft Schwerlastverkehr tragen kann. Die Arbeiten kosten etwa 1,4 Millionen Euro, sind ausschließlich auf der Unterseite der Brücke und beinhalten Verstärkungen der Stahlträger, den Einbau von Zusatzbewehrungen an der Fahrbahnplatte sowie die Erneuerung der Brückenlager. (ga)