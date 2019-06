Vier Schwerverletzte

Köln. Ein mit vier jungen Männern besetztes Auto ist am Donnerstagvormittag gegen eine Hochwassermauer in Köln-Westhoven geprallt. Zwei der Insassen schweben in Lebensgefahr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.06.2019

Wie die Polizei mitteilt, ist am Donnerstagvormittag ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen gegen eine Hochwassermauer in Köln-Westhoven geprallt. Der Fahrer und seine drei Beifahrer zwischen 19 und 21 Jahren wurden bei dem Alleinunfall mindestens schwer verletzt, bei zwei Männern konnte der gerufene Notarzt Lebensgefahr nicht ausschließen. Alle Männer befinden sich in stationärer Behandlung in verschiedenen Krankenhäusern.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der 21-Jährige mit seinen Begleitern auf der Kölner Straße in Richtung Porz unterwegs gewesen sein, als er auf Höhe des Poller Wegs abbiegen wollte. Dabei sei der nun schrottreife VW Golf GTI aus nicht geklärtem Grund von der Fahrbahn abgekommen und dann in linker Richtung mit einem Betonsockel der Hochwassermauer kollidiert. Laut Polizei müsse man unter anderem ermitteln, ob die Insassen angeschnallt waren.