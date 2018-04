Autofahrer schwer verletzt

Köln. Am Dienstagabend gegen 21 Uhr hat sich nahe der Haltestelle Maarweg in Köln ein Unfall ereignet. Dort kollidierten ein Auto und eine Straßenbahn. Der Autofahrer wurde schwer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.04.2018

In Höhe der Fürst-Pückler-Straße in Köln sind am Dienstagabend gegen 21 Uhr ein Auto und eine Straßenbahn kollidiert. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, wollte der Autofahrer an einer dafür vorgesehenen Stelle wenden, als eine Straßenbahn der Linie 1 das Auto erfasste. Fahrer und Beifahrer wurden in dem Wagen eingeklemmt.

Der Beifahrer konnte sich leicht verletzt selbstständig befreien, während der Fahrer von Rettungskräften befreit und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Laut Stadt-Anzeiger erlitt der Fahrer der Straßenbahn einen Schock und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Da die Unfallstelle durch eine Ampel geregelt wird, wird nun geprüft, ob einer der Beteiligten über Rot fuhr oder die Ampel einen fehlgeschaltet war.

Die Aachener Straße wird zwischen den Haltestellen Maarweg und Aachener Straße/Gürtel voraussichtlich bis in die Nacht gesperrt sein.