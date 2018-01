Tiguan-Fahrer missachtet Rotlicht

Köln. Nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen hat sich am Samstagabend ein VW-Tiguan in Köln-Lindenthal überschlagen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.01.2018

Gegen 18.10 Uhr war der 47-jährige Tiguan-Fahrer mit seiner Frau (34) und seinem zwei Jahre alten Sohn in seinem Fahrzeug auf der Dürener Straße in Richtung des Stadtwaldgürtels unterwegs gewesen und hatte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eine rote Ampel an einer Kreunzung zur Militärringstraße überfahren. Dabei kollidierte er mit dem Wagen eines 54-Jährigen, der mit seiner Familie in einem VW die Militärringstraße in Richtung Aachener Straße befuhr.

Rettungskräfte behandelten die leicht verletzte Ehefrau (41) des VW-Fahrers und seine beiden zwei und sechs Jahre alten Söhne sowie die leicht verletzte 34-Jährige im Tiguan. Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle ab und nahmen ausgelaufene Betriebsmittel auf. Vor Ort waren 17 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, des Brandschutzes sowie des Einsatzführungsdienstes.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten im Kreuzungsbereich die Dürener Straße in beide Richtungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.