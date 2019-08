Amerikanische Sitcom

Düsseldorf. In der Alten Kämmerei in der Düsseldorfer Altstadt werden vom 31. Oktober bis zum 7. November die Kulissen der beliebten amerikanischen Sitcom "Friends" ausgestellt.

Von Brigitte Pavetic, 07.08.2019

Noch immer besteht ein nostalgischer Hype um die US-Sitcom „Friends“, die 2004 endete. Treue Fans schauen immer wieder alte Folgen und tragen den kultigen Schriftzug der Sitcom auf einem T-Shirt.

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Serie hat sich der TV-Sender Comedy Central nun etwas Besonderes einfallen lassen und holt die Originalkulissen der Serie nach Deutschland. Fans der US-Sitcom können vom 31. Oktober bis 7. November in Düsseldorf in die Originalkulissen von „Friends“ eintauchen.

Das „Friends“-Fest findet in der Alten Kämmerei statt. Für rund zehn Euro haben die Besucher die Möglichkeit, durch das Apartment von Rachel und Monica zu schlendern, mit Freunden zu kickern wie einst Joey und Chandler und sich wie Ross und Rachel in der Original-Hochzeitskapelle das Ja-Wort zu geben.

Oder eben ganz in „Friends“-Manier auf der Kult-Couch der Sitcom zu sitzen und „I’ll be there for you“ zu singen. Insgesamt flimmerten seit der Erstausstrahlung 236 „Friends“-Folgen über die TV-Bildschirme und erzählten aus dem Leben der Freunde Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courteney Cox), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Chandler Bing (Matthew Perry) sowie Ross Geller alias David Schwimmer. Die Veranstaltung tourte in den vergangenen Jahren bereits durch andere Länder wie England. Nach Deutschland kommt sie nun zum ersten Mal.

Tickets und mehr Informationen gibt es auf friendsfest.comedycentral.tv.