Ausschuss berät

24.06.2019

Während der Bauzeit wird die Grundschule mit derzeit 205 Schülern in acht Klassen und mehr als 60 OGS-Plätzen in eine Containeranlage auf einem Grundstück oberhalb des Sportplatzes umziehen. Baubeginn soll im Januar 2020 sein, für Februar 2021 wird mit der Fertigstellung gerechnet. Auch die Turnhalle (Gymnastikhalle) soll saniert werden. In der heutigen Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses (HFB) wird beraten, ob diese Maßnahme vorgezogen werden kann. Vorteil wäre, dass die Halle im Anschluss an die Sanierung den Sportvereinen wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen würde. Die Sitzung des HFB am Dienstag, 25. Juni, beginnt 17.30 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus Ludendorf.