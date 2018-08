Musikinstrument entwendet

KÖLN. Ein 23-jähriger Mann wurde am Kölner Hauptbahnhof von einem Polizisten wiedererkannt. Eine Videokamera erfasste ihn vorher, als er einen Koffer mit einer Bratsche entwendet hatte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.08.2018

Die Bundespolizei hat am Samstag in Köln am Hauptbahnhof einen Bratschendieb wiedererkannt und vorläufig festgenommen.

Der Diebstahl des Streichinstruments samt Koffer ereignete sich laut Bundespolizei bereits am 10. August um 12 Uhr mittags. Der 40-jährige Geschädigte stellte damals seinen Koffer neben anderen Gepäckstücken ab. Als der Zug einfuhr, und er diesen bestieg, fiel dem Mann der Koffer ein, der noch am Bahnsteig stand. Diesen Moment nutzte der Dieb. Der Mann fand sein Musikinstrument nicht und begab sich daraufhin zur Wache, wo er eine Strafanzeige stellte.

Bei der Auswertung des Videomaterials stießen die Beamten auf einen Mann, der den Koffer an sich riss und das Gleis verließ.

Wegen fehlender Haftgründe vorerst entlassen

Acht Tage später entdeckte der aufmerksame Bundespolizist den Dieb am Kölner Hauptbahnhof wieder und nahm ihn vorläufig fest. Bei dem Mann handelt es sich um einen 23-Jährigen. Erst nachdem er sich selbst auf dem Videomaterial sah, gab er den Diebstahl zu. Er teilte der Polizei mit, dass der Koffer ihm "irgendwie abhanden gekommen" sei.

Der polizeilich bereits bekannte Mann wurde wegen fehlender Haftgründe entlassen und kann sich nun in einer erneuten Vernehmung zu den Vorwürfen äußern. Die Ermittlungen zum Verbleib der Bratsche dauern demnach an.