Zeuge rief Polizei

Bonn. Zwei Männer sollen sich in der Nacht ein illegales Autorennen in Köln geliefert haben. Die beiden Audifahrer bestreiten dies jedoch.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.12.2017

Die Kölner Polizei hat in der Nacht zwei Autofahrer angehalten, die sich zuvor ein illegales Autorennen durch die Stadt geliefert haben sollen. Ein 34-Jähriger hatte die beiden Audi-Fahrer zuvor an der Aachener Straße beobachtet und die Polizei alarmiert.

Wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilt, hatte der Kölner gegen 1.20 Uhr an der roten Ampel Höhe Melatengürtel hinter den beiden 22 und 24 Jahre alten Audifahrer gestanden. Der silberne und der schwarze Sportwagen sollen nebeneinandergestanden haben. "Die Fahrer ließen die Motoren mehrfach laut aufheulen, sie gaben immer wieder im Leerlauf Gas", gab der 34-Jährige gegenüber den Polizisten an.

Audifahrer bestreiten illegales Rennen

Als die Ampel auf grün schaltete, sollen die beiden durchgestartet und mit überhöhter Geschwindigkeit davongerast sein. "Die haben sich mit quietschenden, durchdrehenden Reifen und mindestens 100 Stundenkilometern entfernt", so der Zeuge weiter.

Die Polizei schickte insgesamt vier Streifenwagen raus. Wenige Minuten später bemerkten die Beamten die verdächtigen Fahrzeuge auf der Aachener Straße Höhe Mohnweg im Ortsteil Junkersdorf. Da waren die beiden Männer mit normaler Geschwindigkeit unterwegs. Die Polizei hielt die sie an.

Der 22-jährige Fahrer des belgischen Audi gab ebenso wie seine 18 und 20 Jahre alten Mitfahrer an, von einer Weihnachtsfeier in Köln zu kommen und zurück auf dem Weg nach Belgien zu sein. Die drei bestritten vehement, an einem Rennen teilgenommen zu haben.

Alkoholtests verliefen negativ

Auch der andere 24-jährige Fahrer und dessen Beifahrer (23, 24, 24) behaupteten dies. Die Polizei stellte bei ihm mittels eines Drogenschnelltests Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss legten die Beamten eine Anzeige gegen den Mann vor. Alkoholtests liefen bei beiden Fahrern negativ.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden Südosteuropäer wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Die beiden im Ausland gemeldeten Fahrer mussten Sicherheitsleistungen in Höhe von jeweils 500 Euro bei der Polizei hinterlegen.