Eifel/Hohes Venn

Im Mai 2018 wurde in Rheinland-Pfalz im grenznahen Bereich zu Nordrhein-Westfalen das „Wolfs-Präventionsgebiet Westerwald“ ausgewiesen. Am 5. April 2019 wies das Umweltministerium NRW eine Pufferzone in einer Fläche von etwa 1270 Quadratkilometern dazu aus. Sie umfasst den Kreis Siegen-Wittgenstein, Olpe, den Oberbergischen Kreis (Waldbröl, Morsbach und Reichshof) und Windeck im Rhein-Sieg-Kreis.

Die Ausweisung einer solchen Pufferzone bedingt die Förderung von vorbeugenden Maßnahmen zum Herdenschutz wie Elektrozäune und eine wolfssichere Optimierung bestehender Zäune. Nach der Wolfssichtung in Eitorf will der Nabu-Wolfsbotschafter Dietmar Birkhahn in den kommenden Wochen einen öffentlichen Vortrag zum Thema halten. Der Termin wird noch bekanntgegeben.

Weitere Wolfssichtungen können beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz gemeldet werden.Hotline: 0 23 61/30 50. Homepage: www.wolf.nrw.de.