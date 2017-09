Starke Einschränkungen auf A1/A3

Leverkusen/Köln. Auf der A3 und A1 stehen am langen Wochenende des 3. Oktobers großangelegte Fahrbahnsanierungen an. StraßenNRW warnt vor Staus und empfiehlt Umleitungen zu nutzen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.09.2017

StraßenNRW warnt am langen Wochenende rund um den Tag der Deutschen Einheit wegen Sanierungsarbeiten auf der A3 im Bereich Leverkusen vor langen Staus. Der Verkehrsbetrieb teilt mit, dass seine Regionalniederlassung Rhein-Berg dort am Freitag, 29. September, um 22 Uhr mit einer Fahrbahnsanierung beginnt; darüber hinaus stehen weitere Baumaßnahmen an.

Die Fahrbahn wird deswegen ab dem Autobahndreieck Langenfeld bis zur Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum auf einen Fahrstreifen verengt. Zusätzlich ist im Autobahnkreuz Leverkusen die direkte Verbindung von der A1 aus Koblenz kommend auf die A3 Richtung Frankfurt gesperrt. Umleitungen sind innerhalb des Kreuzes mit rotem Punkt ausgeschildert.

Am Montag, 2. Oktober, wird diese Verkehrsführung zwischen 5 und 22 Uhr teilweise aufgehoben. Dann ist im Autobahnkreuz Leverkusen die direkte Verbindung von der A1 aus Koblenz kommend wieder offen. Ab dem Kreuz stehen zwei eingeengte Fahrstreifen zur Verfügung.

Um die Arbeiten abzuschließen, wird ab Montagabend, 2. Oktober, 22 Uhr bis Mittwochmorgen, 4. Oktober, 5 Uhr die Verkehrsführung vom Wochenende wieder eingerichtet.

Während der gesamten Arbeiten vom 29. September bis 4. Oktober ist die Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Umleitungen über das Kreuz Leverkusen sind mit rotem Punkt gekennzeichnet.

Um Staus zu vermeiden, empfiehlt StraßenNRW dem Fernverkehr, das Autobahnkreuz Leverkusen und Umgebung weiträumig zu umfahren. Autofahrer auf der A3 in Richtung Frankfurt können ab dem Autobahnkreuz Hilden über die A46, A57 sowie den westlichen Kölner Autobahnring (A1 und A4) bis zum Autobahndreieck Heumar ausweichen. Die Umleitung ist ausgeschildert. Hinweise geben auch die elektronischen Tafeln über den Autobahnen. Eine Übersicht über die Strecken gibt es hier.

Zum Hintergrund

Mit 160.000 Fahrzeugen am Tag ist die A3 die am stärksten belastete Autobahn in Nordrhein-Westfalen, schreibt StraßenNRW. Dementsprechend müssen die Fahrbahnen im Bereich des Autobahnkreuzes Leverkusen häufiger erneuert werden als andere Autobahnen. Zuletzt fanden solche grundlegenden Sanierungen dort 1985 und 1993 statt. Kürzere Abschnitte sind in den vergangenen Jahren häufiger repariert worden.

Seit Herbst 2016 plant der Verkehrsbetrieb in Abstimmung mit den Behörden und Kommunen den Bereich der Anschlussstelle Leverkusen-Opladen bis zum Anschluss an den fertiggestellten Ausbauabschnitt der A3 bei Leverkusen-Zentrum zu erneuern. Damit die A3 wieder leistungsfähig ist, sollen die Baumaßnahmen an mehreren Wochenenden durchgeführt und abgeschlossen werden, bevor der Bau der neuen Rheinbrücke im Verlauf der A1 bei Leverkusen beginnt.