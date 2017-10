Köln. Wer mit dem Auto auf der L124/A559 ab Köln in Richtung Bonn fährt, muss ab Freitag mit Verzögerungen rechnen. StraßenNRW hat mitgeteilt, zu welchen Zeiten nur zwei der drei Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.10.2017

Am Freitag beginnen zwischen den Anschlussstellen Kalk und Vingst auf der L124/A559 (Östlicher Zubringer) in Fahrtrichtung Bonn die Arbeiten an den Leitplanken im Mittelstreifen. Das teilte StraßenNRW am Freitag mit.

Die Arbeiten sollen eine Woche dauern. Zu folgenden Zeiten stehen nur zwei der drei Fahrstreifen zur Verfügung:

Samstag (21.10.) von 8 von 17 Uhr

Montag (23.10.) von 10 bis 15 Uhr

Dienstag (24.10.) bis Donnerstag (26.10.) jeweils von 9 bis 15 Uhr und

Freitag (27.10.) von 9 bis 13 Uhr

Die aktuelle Verkehrslage