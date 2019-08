Frachtflugzeug

Eine Antonov am Flughafen Köln/Bonn.

KÖLN. Ihr Anblick ist imposant und lockt immer wieder Planespotter an: So wird es auch am frühen Donnerstagnachmittag sein, wenn eine seltene Antonov 124 auf dem Flughafen Köln/Bonn landet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.08.2019

Eines der größten Frachtflugzeuge macht am Donnerstag Station auf dem Flughafen Köln/Bonn. Wie der Airport über seine Social-Media-Kanäle mitteilte, wird die Antonov 124 um 14.30 Uhr aus dem russischen Uljanovsk erwartet, ehe sie am Freitag um 7 Uhr weiter nach Aschgabat, Turkmenistan, fliegt.

Erst Ende Mai war eine Antonov 124 auf dem Flughafen Köln/Bonn gelandet und hatte viele Planespotter angelockt. Da dies auch jetzt wieder wahrscheinlich ist, weist der Flughafen darauf hin, dass die angegebenen Zeiten nicht garantiert sind. Es könne zu Abweichungen kommen.