Terminal wird für Fluggäste geschlossen

Sankt Augustin / Bonn / Köln. Erstmalig wird an einem deutschen Flughafen eine Anti-Terror-Übung der Polizei durchgeführt. Beteiligt an der Übung am Flughafen Köln/Bonn sind die Polizei Köln, Kräfte der Bundespolizei vom Standort Sankt Augustin und der Zoll.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.11.2018

Bundespolizisten vom Standort Sankt Augustin und Einheiten der Polizei Köln führen in der Nacht vom 20. auf den 21. November am Flughafen Köln/Bonn eine groß angelegte Anti-Terror-Übung durch. Bei der Übung sind mehrere Durchgänge geplant, an welchen auch der Zoll als Sicherheitspartner beteiligt ist. Die Übung wird nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Wird der Flugverkehr durch die Übung beeinträchtigt?

Laut Aussage der Bundespolizeidirektion in Sankt Augustin werden im Rahmen der Übung großflächige Teile des Terminal 1 abgesperrt. Das gesamte Terminal 1 stehe daher für den oben genannten Zeitraum nicht für die Abfertigungen der geplanten Flüge zur Verfügung. Der gesamte Flugbetrieb während der Übung werde somit im Terminal 2 durchgeführt. Der Flugbetrieb soll durch die Übung nicht beeinträchtigt werden, so die Bundespolizeidirektion weiter.

Der Flughafen Köln/Bonn wird nach eigener Aussage ein Verkehrs- und Informationskonzept erarbeiten, dass rechtzeitig vor den Übungstagen veröffentlicht werden und die Fluggäste informieren soll. Weitere Details sollen in den kommenden Tagen folgen, so eine Flughafensprecherin.

Gab es bereits vergleichbare Übungen?

Bisher wurden vergleichbare Übungseinsätze lediglich an diversen Bahnhöfen im gesamten Bundesgebiet oder in Einkaufszentren wie in der Kölner Neumarkt-Galerie durchgeführt. Initiator dieser Übungsreihe ist die Bundespolizeiakademie mit Sitz in Lübeck. Die jetzt geplante Übung am Flughafen Köln/Bonn ist damit in Deutschland ein Novum in dieser Reihe.

Der Flughafen Köln/Bonn wurde dabei aus logistischen Gründen und der direkten Nähe zum Großstandort der Bundespolizei in Sankt Augustin ausgewählt. Die Polizei Köln unterstütze diese Initiative laut eigener Aussage, um die Zusammenarbeit für den Ernstfall zu stärken.

Die Polizei Köln übernimmt auch die Federführung des Übeungseinsatzes. Zuletzt hatten sich die Kölner Einsatzkräfte bei der Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof am 15. Oktober bewährt, wo sie ebenfalls mit der Bundespolizei zusammenarbeitete.