Köln. Der Staatsschutz ermittelt in Köln: In der Nacht zu Montag wurde das Büro des SPD-Bundestagsabgeordneten Rolf Mützenich von noch unbekannten Personen beschädigt.

Von Alexander Hertel, 13.03.2017

Auf das Wahlkreis-Büro des SPD-Bundestagsabgeordneten Rolf Mützenich wurde in der Nacht zu Montag ein Anschlag verübt. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, haben bislang unbekannte Täter mit mehreren Steinen die Fenster des Büros in Köln-Bickendorf eingeworfen. Zudem warfen sie "mit Farbe gefüllte Glasflaschen" in die Räume. Die Scheiben gingen dabei kaputt, durch die Farbe gab es weitere Beschädigungen innerhalb des Büros.

Anwohner hatten in der Nacht gegen 1 Uhr Scheiben klirren gehört und daraufhin die Polizei gerufen. Zu den Verdächtigen ist lediglich bekannt, dass es sich um zwei Personen handelte, die jeweils mit einem Kapuzenpullover gekleidet waren. Weitere Angaben konnte die Polizei nicht machen.

Der Fall wird darüber hinaus vom Staatsschutz untersucht. Da es sich um das Parteibüro eines Bundestagsabgeordneten handelt, wird ein politischer Hintergrund vermutet, begründet dies die Kölner Polizei. Die weiteren Ermittlungen laufen.