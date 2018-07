Wesseling. Bei der Rheinland Raffinerie von Shell in Wesseling hat sich am Mittwoch einer Anlagenstörung ereignet. Es kann zu Geruchs- und Lärmbelästigungen kommen. Der Vorfall wird aktuell noch untersucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.07.2018

Zu einer Anlagenstörung ist es am Mittwoch im Wesselinger Werk der Shell-Raffinerie gekommen. Nach Angaben des Unternehmens kommt es in Folge der Störung zu sichtbaren Fackeltätigkeiten, eine Geruchs- und Lärmbelästigung sei nicht ausgeschlossen. "Eine Gefährdung der Nachbarschaft des Werksgeländes ist zurzeit nicht wahrscheinlich", so das Unternehmen in einer Mitteilung gegen 16 Uhr.

Weitere Berichterstattung folgt.