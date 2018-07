Geruchs- und Lärmbelästigung

Wesseling. Bei der Rheinland Raffinerie von Shell in Wesseling ist es am Mittwochnachmittag ab 15.10 Uhr zu einem Anlagenausfall gekommen. Grund war nach ersten Erkenntnissen ein Stromausfall im öffentlichen Netz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.07.2018

Die Werkfeuerwehr, die Umweltschutzabteilung der Rheinland Raffinerie sowie die öffentlichen Feuerwehren haben im Umfeld Emissionsmessungen vorgenommen, wie es in einer Pressemitteilung von Shell heißt. Diese hätten jedoch keine Hinweise auf mögliche Gefährdungen oder Geruchsbelästigungen ergeben.

In den kommenden Tagen würden die Anlagen in Wesseling wieder kontrolliert in Betrieb genommen. Dabei könne es zu Lärm und Fackeltätigkeiten kommen. Die zuständigen Behörden seien informiert, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Fackel ist für die Sicherheit einer Raffinerie notwendig und eine gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitseinrichtung. Während der An- und Abfahrprozeduren von Anlagen entstehen zeitweilig größere Mengen Gase, die zur Verbrennung zur Fackel geleitet werden.

Die Rheinland Raffinerie sei bemüht, die Auswirkungen auf ihre Nachbarn so gering wie möglich zu halten und bittet um Verständnis. Bei Fragen und für Hinweise hilft das Nachbarschaftstelefon unter 0800/2236750.