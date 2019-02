Unfall mit 44 Verletzten

26.02.2019 Köln. Vor rund einem Jahr wurden bei einem Zusammenstoß zweier Straßenbahnen in Köln mehr als 40 Fahrgäste verletzt. Jetzt muss sich ein Fahrer der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) vor Gericht verantworten. Er soll den Unfall verursacht haben und alkoholisiert gewesen sein.

Mit Alkohol im Blut soll ein Straßenbahnfahrer in Köln einen Auffahrunfall mit 44 Verletzten verursacht haben - jetzt muss er sich dafür vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Köln habe Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung in Tateinheit mit vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs erhoben, teilte das Amtsgericht Köln am Dienstag mit. Verhandlungstermine sind noch nicht festgelegt.

Der Fahrer habe bei dem Unfall vor knapp einem Jahr 2,4 Promille im Blut gehabt und am Abend des 15. März 2018 eine andere Bahn gerammt, die an einer Haltestelle in der Innenstadt stand. An beiden Straßenbahnen entstand ein Schaden von je 800.000 Euro. Alle Verletzten hatten bis zum Mittag des folgenden Tags die Klinik wieder verlassen, die meisten hatten Prellungen erlitten.

Der Chef der KVB äußerte sich damals "entsetzt". Es sei "schockierend", dass einer der beteiligten Fahrer wohl angetrunken gewesen sei, sagte Jürgen Fenske. "Es ist etwas passiert, was eigentlich nicht passieren darf. So etwas gab es bei der KVB nach unserer Erinnerung bisher nicht", hieß es weiter.

Schon kurz nach dem Unfall wurde dem Fahrer gekündigt. Zudem hat die KVB die Alkoholprävention im Unternehmen überprüft und mit Programmen anderer Betriebe verglichen. Der Fahrer war seit 1991 bei den KVB beschäftigt, galt als zuverlässig und hatte seinen Dienst bis dahin ohne Auffälligkeiten verrichtet.

"Insofern stehen wir hier auch vor einem Rätsel", so Fenske im vergangenen Jahr nach dem Unfall. Der Fahrer befand sich an dem Abend kurz vor Beendigung seines Dienstes, außerdem wurde in der Bahn kein Alkohol gefunden.

Zwei Straßenbahnen in Köln kollidiert

Rettungskräfte stehen vor zwei Straßenbahn, die zusammengestoßen sind.

Eine bundesweit gültige Verordnung für den Straßenbahnbetrieb (BOStrab) sieht vor, dass Fahrer alle drei Jahre auf ihre geistige und körperliche Eignung untersucht werden müssen. Die KVB-Straßenbahnfahrer werden laut Betriebsrat Heinz Breuer sogar in deutlich kürzeren Intervallen medizinisch gecheckt, wobei ein Alkoholproblem definitiv auffallen würde. (dpa/ga)